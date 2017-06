Fikk virkelig testet musklene i myra

Sandstad Idrettslag arrangørte denne uka Myrløpet i lysløypa på Sandstad. Lysløypa var godt preparert med regn, slik at sprekingene virkelig fikk bruke musklene sine i de tunge myrpartiene, forteller Wenche Børø Larsen og Margaret H. Strøm i idrettslaget.

Det var nærmere 40 deltakere i løpet, som inngår i terrengløpkarusellen, og det var alt fra 3-åringer til besteforeldre som stilte opp.

- De eneste uhellene var noen sko som ble stående fast i løypa, noen tok de på under løpet, og andre kom i mål med skoen i hånda, forteller arrangøren.

Løypelengden varierte etter alder. De yngste tok en liten runde på ei lita slette, og småskoleungene løp en liten del av lysløypa. Mellomtrinns- og ungdomsskoleelevene glimret med sitt fravær denne ettermiddagen, men de kommer nok sterkere tilbake, håper idrettslaget. Junior og voksenklassen tok to runder i lysløypa.

Se, den gamle mesteren er tilbake med startpistolen Hitras største friidrettsstjerne (norsk mester og deltaker i EM og OL), Knut Tore Børø, var på plass med startpistolen under Friidrettens dag.

- Voksne forbilder er gode å ha, og det var stas for ungene å heie inn de voksne i mål. Premier for alle blir det etter at de fire terrengløpene er avholdt, datoer kommer når det nærmer seg, forteller Børø Larsen og Strøm.