Her har Sindre bestemt seg for å avgjøre kampen

HITRA FK - SVORKMO: 5-3

Svorkmo hadde kommet tilbake to ganger, og Hitra risikerte å tape poengene de så ut til å ha i lomma etter en god førsteomgang. Med få minutter igjen av ordinær tid, bestemte Sindre Kvakland seg. Først driblet han av en forsvarer. Så en til. Og med bare målvakta igjen, driblet han likesågodt av han også, og puttet den i mål.

- Du virka veldig bestemt på at nå skulle du avgjøre dette?

- Jeg var så klar, at jeg vet ikke helt hva jeg tenkte, sier Sindre Kvakland rett etter at kampen er slutt.

Kvakland ble dagens hitraspiller med hattrick. I førsteomgangen scoret han på de to førte sjansene han fikk. I andre tok Svorkmo over mer og mer av spillet, og ett kvarter ut i omgangen fikk de inn to kjappe scoringer. Det så ut som de skulle snu kampen totalt, men så var det Hitra som slo tilbake. Et skudd gikk i tverrliggeren og høyt opp i lufta. Ballen landet på foten til Jonas Nilsberg Refsnes som ekspederte den i mål. Men så svarte Svorkmo på nytt, og tre minutter før ordinær tid stod det igjen likt. Det var da Sindre bestemte seg, og puttet det avgjørende målet.

Fem minutter på overtid sørget Remi Eide for at resultate ble 5-3.

Hitras tremålscorer summerer opp kampen slik:

- Dritbra førsteomgang. Rævva første 30 av andre. Vi var best.