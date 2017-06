Boltrer seg med fotball-øvelser

Mathea Haugen Ottestad er fire år, og har ikke sparket så mye fotball før. Men hun legger an i fin stil, og skuddet går i mål. Så får hun et kryss i blokka på at hun har gjort denne øvelsen, og er klar til neste post.

Mathea vil ikke si så mye til den fremmede journalisten, men mammaen forteller at hun har gledet seg til å være med på dette. Det er femte året at det arrangeres Fotballens dag i Hitra idrettspark. Arrangementet er en del av samarbeidet med Trondheims-Ørn, og det er spillere fra A-stallen til toppserielaget som er instruktører. Arrangementet er gratis, og uten noen aldersgrense.

En av de som ikke nøyer seg med bare ett skudd på målet der man kan måte skuddstyrke, er Even Hammerhaug Selvåg (snart 13). Han øver mye på skudd, og nå har han nettopp fått målt et skudd til 72 km i timen. Han går tilbake og stiller seg i køen på nytt

- Jeg skal få til ett som er enda hardere, sier han.