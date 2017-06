Ligger nå bare to poeng bak serielederen

6.divisjon herrer:

Sandstad/Hitra2 - Freidig: 3-2

Sandstad/Hitra2 nærmer seg serieleder Nidaros etter en meget sterk hjemmeseier mot Freidig torsdag kveld.

Freidig som består av flere spillere fra Ranheim og Strindheim Toppfotball har som mål å vinne serien. De kom til kampen ubeseiret, og hadde nok som mål å kjøre over Sandstad/Hitra2.

Hitterværingene tapte første kamp mot Freidig med 5-1. Men de har i ettertid blitt tatt for bruk av ulovlig spiller og har mistet poeng fra tre kamper inklusive Sandstad.

Kom skjevt ut

- Vi stilte et meget bra lag til denne kampen, og var enige om å gjenta det vi gjorde i perioder borte mot Freidig - nemlig å kjempe dem ut av stilen, forteller lagleder John Olav Johansen.

Men det startet dårlig da Freidig allerede etter fire minutter tok ledelsen. Sandstad/Hitra2 svarte umiddelbart, og utlignet minuttet etterpå ved Fredrik Reksen.

Freidig tok igjen ledelsen på et langskudd. Etter dette produserte hjemmelaget flere store sjanser uten å få mål, men like før pause utligner Sandstad til 2-2 etter et flott angrep. Det var Petter Lervik som satte ballen i mål.

2. omgang ble et nervedrama med flere brente sjanser fra Sandstad/Hitra2. Til slutt satte Fredrik Reksen inn 3-2 som sto seg ut kampen..

- En enorm innsats fra alle gjorde at vi løp og kjempet et meget bra Freidig i senk. Jeg tror nok dette er årets beste kamp av gutta. Men fortsatt gjør vi det ulidelig spennende når vi bommer på så mange sjanser som vi gjør, mener John Olav Johansen.

Protest

Frustrerte Freidigspillere varslet dommeren om at de ville legge inn protest. Grunnlag var at de mente han var alt for mye hjemmedommer.

- Dårlige tapere vil jeg heller si,avrunder Sandstad/Hitra2 sin lagleder, John Olav Johansen.

Sandstad ligger nå på andreplass på tabellen, to poeng bak Nidaros. SE TABELLEN HER