- Dette er min sjanse

Triatlon-utøver Petter Iversen fra fFøya er en av øyregionens utøvere som først skal i ilden i årets leker. Søndag kl 13 går startskuddet i triatlon (svømming, sykling og løping).

Lørdagen har Iversen brukt til å bli kjent med forholdene på Gotland.

- Vi er spente på å måle oss mot utøvere i verdenstoppen! Frode Larsen har stor tro på frøyværingenes muligheter til å hevde seg under den ukelange idrettsfesten.

- Jeg har vært gjennom løypa, og den virker helt grei. Den går helt ved sjøen og det er meldt endel vind. Jeg var også ute og svømte og det var litt skavl på sjøen, men det skal vel gå greit, sier han.

Det er i alt 63 utøvere som stiller til start i triatlon herreklassen. Iversen sier han har lest seg opp på noen av konkurrentene, men at det er vanskelig å vurdere hvor han selv kan havne.

- sånn midt på treet, kanskje. Enkelte er helt i verdenstoppen og for meg er deg bare kjempeartig å få måle krefter mot disse. Det er den muligheten jeg har til det. Jeg er her mest her for å ha det artig. "It is a very, very strong field this year", sa de, forteller han.

I kveld er det åpningsseremoni på Gotland.