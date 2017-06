Et svært tøft møte med hjemmelaget

Øylekene fotball herrer

Gotland - Frøya: 7-1

En av Frøyas beste spillere, Ulrik Vikan, måtte av banen med det som kan være et beinbrudd i kampen som allerede var blitt et lite mareritt for Frøya.

Foran flere hundre hjemmepublikummere på Storvallen stadion imponerte Gotland med høy fart og presisjon og ga seg ikke før de hadde puttet sju baller i nettet bak Frøya-keeperen.

- En og en er vi ikke gode nok mot disse, vi er ikke der per nå. Vi blir hardt straffa samtidig som skaper for lite. Og vi gir jo bort tre-fire mål, sukker trener Stig Halvorsen rett etter kampslutt.

Han vet i øyeblikket ikke hvordan det har gått med Ulrik Vikan, som selv hinket av banen, men som deretter måtte hjelpes videre inn i garderoben og videre til legebehandling. Frøya hadde sjanse til å ta ledelsen tidlig i kampen, men i stedet var det hjemmelaget som scoret.

Før halvspilt kamp sto det 2-0 og Frøya var egentlig heldig mot slutten av omgangen for at det ikke ble flere mål imot.

Frøya startet 2.omgang med bedre intensitet og en periode der spillerne fant hverandre godt. Men så fikk Gotland straffe, 3-0, og deretter åpnet de langt kjappere angriperne til Gotland Frøyaforsvaret gang på gang.Frøyas trøstemål kom på stillinga 6-0 og ble scoret av Ole Mathisen i det 88.minutt.

Frøya møter mandag kveld Grønnland i neste kamp.