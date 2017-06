Hitra fraløpt av raske, harde, engelske bein

Øylekene fotball herrer

Isle of Man - Hitra: 5-0

Isle of Man sprang i samfulle 90 minutter, gikk hardt tilverks i taklingene hele kampen ut og var atskillig mer effektiv enn Hitra foran mål.

Engelskmennene vant derfor fortjent 5-0 i lagenes åpningskamp i øylekene søndag kveld.

- De var i god form, ja, er Hitra-kaptein Roar Strand Hansens første kommentar til lokalavisa etter at han har takket motstanderen for kampen.

Kampen ble spilt helt nord på Gotland med relativt kraftig vind, der Isle of Man fikk medvinden i første omgang. Laget gikk hardt ut og fikk også tidlig uttelling.

Før pause sto det 3-0. Hitra hadde også sine få sjanser, stort sett ved Sindre Kvakland, men heller ikke han klarte å få ballen innenfor stengene.

I andre omgang var det Hitra som fikk vinden i ryggen, og taktikken var åpenbart å slå lange baller opp mot angriperne. Men Isle of Man var kvikke og tøffe og tok unna det aller meste. Kvakland fikk også sjansen et par-tre ganger i denne omgangen, men Hitra må finne seg i å stå uten mål hittil i øylekene. I stedet scoret Isle of Man to til, og de så ut til å ha krefter til å holde på langt utover de 90 minuttene.

- Vi tok mye risiko i første omgang og sto høyt. Vi ble bedre i andre omgang, syns jeg, og tok bedre tak. Men de var bedre enn oss i begge 16, oppsummerer Strand Hansen.

- Tøffe spillere å møte i åpningskamp?

- Spissen deres var rimelig tøff og god, ja. En av de bedre jeg noengang har spilt mot. Hitras kaptein sier at strategien trolig blir å rokkere mye på laget og slippe til nye spillere i mandagens kamp mot Ynis Mon. Deretter blir målet å sette alle kluter til for å slå Falklandsøyene.