Damene tapte, men imponerte hjemmefansen

Øylekene fotball

Damer: Gotland - Hitra: 2-0

Herrer: Ynis Mon - Hitra: 6-1

Hitras damelag fikk skryt av flere av Gotlands tilhengere som lokalavisa snakket med under kampen sent mandag kveld. Gotland hadde angivelig forventet storseier mot Hitra, men måtte nøye seg med "bare" to mot Hitras null.

Verts-øya vant fortjent kampen, men også Hitra hadde noen sjanser til å putte på mål, dog uten å lykkes.

Hitra-trener Roger Sørensen var etter kampen godt fornøyd med lagets innsats, til tross for tapet.

- Vi spiller en kjempegod kamp, men er litt uheldig på målene. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen, vi gjør det vi var enige om før kampen. Føttene gikk fort, men vi har ikke fart nok på kantene til å kunne bryte og skape nok sjanser, sier Sørensen og legger til at han er stolt av spillerne.

Hitra og Gotland åpnet med å spille nokså jevnt. Etter halvtimen spilt får Synnøve Wingan sendt avgårde et skudd som Gotland-keeperen såvidt får ei hånd på.

I minuttene senere gjør Hitra-keeper Thea Arntzen flere gode redninger. Men rundt fem minutter før pause glipper det for Hitra-forsvaret under en corner og Gotland tar ledelsen.I andre omgang forsøker både Nina Antonsen og Lina Selvåg på langskudd, men Gotland har stort sett kontrollen i eget forsvarsfelt.

Etter drøye 70 minutter scorer Gotland sitt andre og kampens siste og drar i land en trygg seier.

PS: Damenes åpningskamp i går ble en sur opplevelse for hitterværingene. Hitra var spillemessig fullt på høyde med Menorca, men tapte 1-2 etter et mål nær 3 minutter på overtid.

Tidligere i dag spilte herrelaget sin turneringskamp. Det ble et nytt stortap, denne gang for Ynis Mon. Ifølge rapportene kjempet Hitra godt gjennom hele kampen, men det ble tungt da laget fikk keeper Ole Eide utvist allerede etter ca 20 minutter. Hitras mål ble scoret av Eirik Athammer.