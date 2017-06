Basket-gutta fikk det tøft i kvartfinalen

Øylekene basketball

Kvartfinale, Guernsey - Frøya: 84-45

Guernsey ble et par hakk for store for Frøya i dagens kvartfinale. Med store, sterke og kjappe spillere gikk engelskmennene fortjent videre til semifinalen.

- Dette er en ny og god erfaring for oss. Vi møter spillere som er bedre trent og har trent mye mer sammen enn oss. Vi blir litt stresset av det, sier Frøya-trener Justinas Burba til lokalavisa etter kampen.

Frøya møtte Guernsey også i innledende runde sist søndag. Da var avstanden mellom lagene bare 62-51 i Guernseys favør

- Avstanden blir litt for stor i dag, men det er vanskelig å ta poeng mot disse karene. Men vi kommer til å vokse på dette, sier trener Burba.

Frøya får nå en siste plasseringskamp i morgen. Motstander blir klar i løpet av kvelden.