Team Lerøy tok føringen

Team Lerøy Hitras førstelag ser ut til å feie all motstand til side i St.Olavsloppet. Laget var utilnærmelig på den første dagsetappen. Minst like gledelig er det at andrelaget biter så godt fra seg som det gjør.

Toerlaget som har flere lokale innslag kjempet i toppen og har intensjoner om å gjøre det på alle fire dagsetappene. Nils Jakob Kjølsø var i aksjon for dette laget på torsdag. Melandsjø-gutten som har lang fartstid i St.Olavsloppet, leverte nær sagt som vanlig en solid etappe. Få hitterværinger har svettet og lagt igjen så mye energi i den grenseløse stafetten som han har gjort.

Nils Jakob var ikke gamle karen da han for aller første gang deltok på et ungt Hitra-lag. Siden har det væt en tradisjon at han og andre har gjort en innsats for å få fraktet stafettsnora mellom Trondheim og Østersund eller i motsatt retning. I år var det start i Sverige og innkomst i Trondheim på lørdag. Pappa Jan Kjølsø har i en årrekke vært en drivkraft i det lokale løpsmiljøet.

Kjølsø skal slå Petter Northugs lag Hitra friidrettsklubb har i et samarbeid med Lerøy Midt hentet noen av de beste løperne i landet til St. Olavsloppet.

Spennende prosjekt

Denne gangen er han med som lagleder for Team Lerøy Hitra-lagene. Den tidligere maratonløperen er overbevist om at det på sikt vil være positivt for det lokale løpsmiljøet at de er en del av et lag som har ambisjoner om å vinne. Selv om det denne gangen ikke er en eneste hitterværing på førstelaget.

Kjølsø er tydelig på at mange hadde stått uten tilbud om det ikke hadde vært for Team Lerøy-satsingen. Han så tidlig i vinter at det ikke var stort nok engasjement og interesse til å mønstre eget lag. Det innebærer at de som viste interesse og hadde lyst til å løpe St.Olavsloppet, ville ha stått uten lag om det ikke hadde vært for at Team Lerøy ble med på et spennende prosjekt.

Flere lokale løpere

-Jeg håper at den oppmerksomheten som Team Lerøy Hitra får vil gjøre det mer attraktivt å satse på løping i øyregionen. Forhåpentligvis så vil det stimulere flere til å bli med. Turi Malme, Odd Bjørnar Jobotn, Stefan Jakobsen og andre får i år muligheten til å kjenne på hvordan det er å løpe for et lag som hevder seg i toppen. Det er naturligvis god motivasjon, sier Kjølsø.

En av Hitras beste løpere gjennom tidene har forhåpninger om at det skal være mulig for annetlaget å få en bra sammenlagtplassering. Topp ti bør være innen rekkevidde selv om det er mange gode lag. Førstelaget er det nok ingen som kan gjøre noe med selv om Jan ikke vil forskuttere noe som helst. Det skal som han sier løpes i fire dager før det gjøres opp status.

Rolf Karlsen er en annen hitterværing som har lang fartstid i St.Olavsloppet. Han har de siste årene løpt for Hitra Løpeklubb. Det gjør også Karlsen i år. Den lokale løpeklubben er et av mange mosjonslag som er med og kaster glans over St.Olavsloppet som i år blir arrangert for 30.gang. Det var ingen lokale innslag det første året. Erling Svankil og Hitra-mosjonistene var med fra år to av. Siden den gang har hitterværingene vært representert i den populære stafetten.