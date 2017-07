Løpeklubben holdt stimen

Det ble 89.plass på løpende hitterværingene.

For flere av dem er St.Olavsloppet sesongens store mål. Rolf Karlsen var en av dem. Karlsen er imponert over at de bruker feriedager på å få med seg den grenseløse stafetten.

-Det tolker vi som at det betyr litt å få med seg loppet som er et veldig artig tiltak. Jeg er en av dem som har vært så heldig å få med meg mange «lopp» etter at jeg fattet interesse for løpingen. Jeg blir allikevel som smågutt å regne i forhold til Steinar Eriksen som har vært med 29 av 30 ganger. Steinar har bare mistet det ene året etter at han debuterte i denne settingen, sier Karlsen.

Stilte også i år

Steinar Eriksen som er i sitt 73.år gjorde også denne gangen en innsats for løpeklubben. Det var han på langt nær alene om ettersom det totalt var 16 utøvere som var i aksjon for laget i den fire dager lange stafetten. Flere av dem løp tre eller fire dager. Evigunge Rolf Karlsen var en av dem som svettet på tre av fire dagsetapper. Hestvika-sliteren la inn en pause på torsdag.

-Jeg vet av erfaring at det kan bli i tøffeste laget for beina å konkurrere i fire dager på rad. Derfor valgte jeg å ta en pause den andre dagen ettersom jeg også var satt opp på forholdsvis lange etapper på dag tre og fire, sier Karlsen som slet med å finne Svein Jarle Slenes i forbindelse med en av vekslingene.

Miljøskapende tiltak

Det hadde sammenheng med at arrangørene ikke fikk med seg at Slenes var på tur inn til veksling. Det kostet hitterværingene ett minutt i tidstap. Rolf gjorde ikke noe stort nummer ut av det selv om han syntes at det var litt ergerlig. Hitra Løpeklubbs ambisjon var å gjøre en best mulig innsats ut i fra forutsetningene. Det følte Karlsen at de gjorde ettersom de aller fleste ga jernet.

-Jeg har lyst til å berømme alle som var i aksjon for oss. Trivselsfaktoren var på topp. Vi hadde det kjekt sammen og det var stor stemning både på dag og kveldstid. Det er stemning for at vi skal stille igjen neste år. Flere har allerede varslet om at de stiller, forteller Rolf Karlsen etter at Svein Jarle Slenes hadde løpt laget i mål og den 30.utgaven av St.Olavsloppet var i ferd med å bli historie.