Tre av fem lag til A-sluttspillet

Av Hitra Fotballklubbs fem lag i Storsjøcupen i Østersund denne uka, har tre slått seg fram til A-sluttspillet, dvs. blitt blant de to beste i sine gruppe bestående av fire lag.

G13 åpnet tirsdag med solid seier 6-1 over Vinne, men fulgte opp med uavgjort 0-0 mot Østersund og tap 0-5 for Vestbyen.

Dette ga fire poeng og tredjeplass. Dermed ble G13 henvist til B-sluttspillet.

G15 måtte også se seg utslått etter gruppespillet. Tap for Egge og Herd samt seier mot Fram holdt bare til tredjeplass.

G14 vant to av sine tre gruppespillkamper (seier 6-2 over Neset og 3-1 over Åfjord). men tapte 1-5 for Dingtuna.

Alikevel holdt det til andreplass. Nå er det A-sluttspill som gjelder. Her er det cup hvor bare vinneren går videre. Hitra G14 spiller 1/16-finale fredag kl. 12 mot Egge.

G16 tok seg til A-sluttspillet etter seiere over Overhalla og Kubikenborg. Selv om det ble tap for Steinkjer, holdt det til 2.plass. 1/8-finale spilles fredag kl. 18 mot Brønnøysund.

Også jentene i klasse J16 gjør det godt.

Seier over Verdal og uavgjort mot både Svegs og Steinkjer holdt til 2.plass i pulja. I dag (fredag) kl. 14 er det dermed klart for kvartfinale mot Inderøy.

Det sosiale viktig

Men som Hitra Fotballklubb understreker.

Selv om det sportslige er i fokus, er det sosiale også veldig viktig når man reiser på cup. Storsjøcupen er blitt klubbens felles reisecup, og viktig både for lagbygging og klubbygging. I går kveld var hele gjengen samlet til utendørs pizzabuffet.