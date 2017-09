Intens sesongpremiere for herrene

Sport

FRØYA IL - KLÆBU: 28-32

Håndball 3. divisjon herrer

Allerede fra de første kastene var det klart at kveldens sesongpremiere ville bli en intenst affære. Frøyaherrene møtte et ungt Klæbulag, der samtlige spillere var født i år 2000. De unge talentene, som viste seg veldig samkjørte, kjappe og teknisk gode, ble møtt av et frøyalag med en enorm fightervilje. Det ble en fysisk kamp, med mange dueller, men uten at det ble ufint.

Klæbu tok føringen tidlig, og lå foran med tre-fire mål gjennom hele førsteomgangen. Men Frøya beit seg fast, og det var slettes ikke bare Klæbu som stod for tekniske detaljer og fine kombinasjoner. Frøyas første mål var forresten en skikkelig lekkenbisken, der Petter Erlandsen puttet målet etter at klæbuforsvaret var fintet ut av et nydelig kombinasjonspill.

Frøya åpnet andreomgangen veldig bra, og scoret fire mål på rappen, slik at det etter fem minutter stod likt 16-16. Men motstanderne kom tilbake, og dro på nytt fra, men ikke med flere mål enn at håpet om poeng levde helt til de var få minutter igjen. Men da Frøya pådro seg to utvisninger i det siste femminutter, var det Klæbu som i stedet dro fra, og sikret en firemålsseier.

Hans Petter Trøa spilte bare angrep i denne kampen, og ble Frøyas toppscorer med ni mål (inkludert fem straffer).

Det er surt å tape en kamp som har vært såpass jevn, men likevel var det gode grunner til smile fornøyd etter kampen. Frøyaherrene viste at de viderefører den håndballen de har stått for og gjort dem til publikumsfavoritter i Frøyahallen de siste årene. Med denne gjengen vil det bli mye god underholdning utover sesongen, og det blir helt sikkert også seire.