Juniorene bidro sterkt til lagseieren

Sport

HOMMELVIK - FRØYA FK: 0-1

5. divisjon senior herrer

Frøya FK har hatt en tung start på høstsesongen, og trener Bjørn Ervik sier det smakte godt å endelig ta en trepoenger igjen.

- Det var en jevn kamp, men vi spilte en veldig god førsteomgang, synes jeg. I andre datt vi litt bakpå, men vi klarte å hente det inn, sier treneren.

Frøyas mål kom allerede etter cirka ett kvarter, og det var Kristoffer Gaasø som stod for det. Inntil han måtte gå ut med skade, var han en av mange juniorspillere som stod opp i kampen, og bidro sterkt til seieren.

- Mer enn halve laget vi startet med spilte på juniorlaget i vår. Når det laget ble trukket, så får de spille på a-laget. De får smake på nivået, og egentlig synes jeg det er bra at det ble slik. Vi bygger et lag for framtida, og gutta blir tøffere og tøffere for hver kamp de spiller, sier trener Bjørn Ervik.