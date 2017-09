Sandstad slo tilbake etter to tap

Sport

Fotball 6.divisjon herrer:

Sandstad/Hitra 2 - Kil/Hemne 3: 6-2

Etter to knepne tap på rad, satt den endelig igjen for Sandstad/Hitra2.

Førsteomgang var ganske jevnspilt, med et lite overtak til Sandstad/Hitra2. Ved pause ledet hjemmelaget 2-1 etter at Kil/Hemne reduserte på det som nok blir årets mål på Sandstad. Frisparket fra 30 meter satt limt oppe i vinkelen, utagbart for Sandstads ellers så gode keeper Leo.

Andre omgang var i følge lagleder John Olav Johansen et eneste stormløp mot Kil Hemne 3. Og målene kom på løpende bånd.

Alle på laget gjorde en meget bra jobb, men Roger Olsen fremsto som en av de beste med konstant løping i 90 minutter og flere assist til lagets spisser.

Også Sindre Kvakland som scoret fire mål dominerte stort, og gjorde stort sett som han ville mot hemnværingene.

- Men alt i alt en bra lagseier, oppsummerer John Olav Johansen

Foruten Sindre Kvakland (4), scoret Magne Sandvik og Ernest Frankckevic hvert sitt mål.

Med denne seieren befestet Sandstad/Hitra 2 sin andreplass på TABELLEN