Sport

Fotball herrer, 5. divisjon

Orkanger - Frøya: 5-2

Frøya FK klarte å score to ganger på Orkanger idrettspark. Men med fem mål i mot ble det for tøft for det unge mannskapet til Frøya FK i bortekampen mot Orkanger onsdag kveld.

Frøya FK holder for tida fjerdeplassen på tabellen med 21 poeng, sammen med Lånke på tredje. Begge disse lagene har en kamp mindre spilt enn Hitra (34 poeng) og Svorkmo (25 poeng), som har de to øverste plassene.