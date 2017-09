Hitra FK er årets idrettslige ildsjeler på Hitra

Sport

Sør-Trøndelag Idrettskrets består av 26 kommuner, alle disse har nå sin vinner av ildsjel-prisen klar. Juryen i Hitra idrettsråd peker på Hitra fotballklubb som årets idrettslige ildsjeler i Hitra.

I begrunnelsen fra Hitra idrettsråd står det:

"Hitra Fotballklubb skal være et tilbud til alle på Hitra som ønsker å utvikle sine ferdigheter innen fotballen. Hitra Fotballklubb vil satse bevisst på ungdommen på Hitra og ønsker å skape et godt og trygt miljø i klubben. Klubben ønsker at trenere og utøvere skal stå for holdninger og engasjement som på en positiv måte kommer hele Hitra til gode. I Hitra Fotballklubb jobbes det med å få til et miljø som er tuftet på likeverd, aksept og inkludering. Hitra Fotballklubbs viktigste oppgave er å legge forholdene til rette for at alle som vil kan utfolde seg å ha det artig på fotballbanen. Hitra Fotballklubb skal dessuten jobbe aktivt for å være en ledende klubb på fair play."

Prisutdelingen sammen med de andre kommunenes ildsjel-vinnere vil foregå fredag 6.oktober på Radisson Blu Royal Garden i Trondheim. Deretter blir det festmiddag for ildsjelene på Scandic Nidelven.

- Hva er en Ildsjel? De som gjør den lille forskjellen og gjør det lille ekstra. De som ofte er pådrivere og aldri gir opp å få til ting. De som ofte er vanskelige å få takket på en ordentlig måte fordi de skyr rampelyset, forteller Sør-trøndelag idrettskrets.

Hvert idrettsråd rundt om i idrettskretsen peker ut sin kandidat . Kandidatene kan være enkeltpersoner, grupper, lag og andre varianter.