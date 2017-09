Begynner å frykte nedrykksspøkelset

Sport

Fotball herrer 5. divisjon

IL Tempo - Frøya FK: 4-0

Det ble stygge sifre for Frøya FK fredag kveld borte mot et lag som ligger bak dem på tabellen. Dermed tetter det seg til i nedre halvdel av tabellen og laget har måttet begynne å regne på risikoen for å havne under nedrykksstreken når tabellen skal summeres opp om en drøy ukes tid.

Det har ikke lykkes lokalavisa å komme i kontakt med lagledelsen etter kampen, men på egne Facebooksider skriver klubben:

- Vi håper laget tar de nødvendige poeng som skal til for å holde seg i 5.divisjon.

IL Tempo fikk inn fire scoringer på gjestene fra Frøya. Tre av målene kom i løpet av et kvarter i førsteomgang, beskriver Frøya FK:

- Det ble en tung og mørk dag på jobben for vårt seniorlag i dag. IL Tempo viste større vilje til å vinne de avgjørende dueller. Frøya tamme framover på banen.

Allerede mandag kveld skal gutta i ilden igjen, da i ny bortekamp. Denne gang mot Lånke. Før serien avsluttes hjemme mot Orkanger kommende helg. Det kan bli en avgjørende runde, selvsagt avhengig av hvordan de andre lagene på nedre halvdel av tabellen gjør det.

Det er for Frøyas del fire poeng ned til nedrykksstreken, og der de fleste lagene har to kamper (altså seks poeng) igjen å spille.

Frøya har nå 22 poeng på 16 spilte kamper. Like bak kommer Rindal med 21 poeng (16 kamper) og IL Tempo med 19 poeng på 17 kamper og lik målforskjell med Frøya.

Også KIL/Hemne 2 har 19 poeng (16 kamper) og nevnte Orkanger ligger foreløpig under nedrykksstreken med 18 poeng (16 kamper).