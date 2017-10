Sport

Fotball damer 4. divisjon

Selbu/Tydal - Hitra: 0-1

Hitra FK damer spilte søndag kveld bortekamp mot Selbu/Tydal. Trener Roger Sørensen forteller at hitterværingene møtte en velorganisert og duellsterk motstander. Likevel var det Hitra som scoret og kunne ta med seg alle poengene.

- Vi stiller med et meget redusert lag da seks spillere er borte av ulike grunner. en de som er med i dag gjennomfører en kamp som de må være meget fornøyd med. Innsats og knallhard jobbing gir resultater, og jeg må si at resultatet var om mulig i overkant for oss, Selbu/Tydal hadde store muligheter, men godt duellspill, innsats og moral tyder på at jentene er i form, og det kjennetegner et godt lag, sier Sørsenen.

Han skryter av en god midtbane i Elisabeth Wilmann og Linn Mari Lyngvær, som jobbet hardt slik at Selbu/Tydal ikke fikk alt for mange muligheter for slå lange baller i bakrom.

Eva Nyhus Reppe scoret Hitras mål etter ca. 30 minutters spill.

- Dette var en kontring hvor hun tar med seg ballen inn i 16 meteren, drar seg til venstre og scorer sikkert. Godt utført med tanke på at dette er første kamp til i Eva etter sommerferien, forteller treneren.

Natalia Grøntvedt måtte stå i mål.

- Hun hadde noen fantastiske redninger. Malin Ottessen måtte spille midtstopper i dag for første gang, og jeg skulle tro at begge spillere ikke hadde gjort annet enn å spille på disse plasser. Viktig og god seier for oss, sier Sørensen.