Ville ikke flytte kampen - men klarte ikke å stille lag

Lørdag var det duket for årets siste hjemmekamp for Sandstad/Hitra2 i herrefotballens 6.divisjon da laget skulle spille mot Grønningen fra Lensvika.

Sandstad/Hitra 2 har i en måneds tid forsøkt å få endret kampdatoen, da både Hitra senior, Hitra Junior og Sandstad/Hitra2 var satt opp med kamp samme dag.

- Grønningen nektet å endre dato da de sa at deres spillere hadde satt av de terminfestede datoer for sesongen, og måtte forholde seg til dette, forteller John Olav Johansen, lagleder for Sandstad/Hitra 2.

Dermed måtte heimelaget likevel prøve å stille lag - selv om få spillere var tilgjengelige.

Gamle og nye Sandstadspillere

- Vi gjorde avtaler med gamle og nye Sandstadspillere, og stablet et brukbart lag på beina. Men fredag kveld kl 2200 kommer mail fra Grønningen at de ikke klarer stille lag mot oss lørdag. Vi får derfor tre gratis poeng og sikrer med det andreplassen i årets serie.

- Men vi går glipp av det som kunne blitt en morsom kamp med 99,9% Sandstad-gutter, mener John Olav Johansen.

Han finner det merkelig at Grønningen ikke stiller da de på hitterværingenes forespørsel om kampendring sier de har satt av alle kampdatoer til sine spillere.

Årets siste kamp spilles borte onsdag kveld mot Glimt/Svorkmo2.