Mobiliserer foran nedrykkskamp

I morgen klokka 14 møtes Frøya FK og Orkanger til kamp i Frøya storhall. Begge lagene ligger rett over nedrykkstreken, og er i fare for å rykke ned, hvis resultatene fra de andre kampene går mot dem. Frøya FK må gå for seier for å være trygg, og med høstens resultater, er dette et vanskelig oppdrag.

Frøya FK hadde en god vårsesong, og lå i teten før sommerferien. Men i høstsesongen har laget kun hatt en seier og to uavgjort, noe som har gjort at laget nå er på den nedre halvdelen av tabellen. Fotballklubben trakk sitt juniorlag i høst, og har stilt med hovedvekt av juniorer i høstens seniorkamper.

Per Ove Espnes skal lede laget i morgendagens oppgjør, og han forteller at man har mobilisert spillere som har spilt lite i høst, til å stille opp i det som blir en kamp om å berge plassen i femtedivisjon.

- Når vi stiller med de beste som spilte i vår, så har vi et lag som er på papiret er ett av de beste i divisjonen. Det er en nedrykkskamp, og vi vil ikke la juniorene ta denne belasningen alene, sier han.

Espnes forteller at det er mange av spillerne som starter morgendagens kamp ikke har trent i høst. Dette er litt av bakrunnen til at man har stilt med mange juniorer i kampene, og dermed også havnet i den tabellsituasjonen man er.

- Senior er senior, og junior er junior. Men juniorene har trent, og siden vi trakk juniorlaget, har det vært riktig at vi har brukt dem, i stedet for seniorer som ikke har møtt på trening, sier Espnes, som forteller at seniorsatsningen er noe som klubben må ta tak i.

- Både styret og sportslig utvalg jobber med det allerede. Det handler blant annet om hvordan vi skal skape en treningskultur og få inn holdninger. Når det er sagt, så har vi også seniorer som står på og vil gjøre en innsats for laget, sier Per Ove Espnes.