Ni kamper uten tap

Sport

Hitra spilte fredags kveld siste seriekamp sesongen 2017 og vant 3-2 mot Rissa. Hitra har ikke tapt på de 9 siste kamper og endte sesongen på sterk 2 plass.

- Kampen mot Rissa var en kamp som ble vanskelig for oss. Vi spiller en god 1 omgang og leder 3-1. I 2 omgang så blir det mye rot og personlige feil, spesielt i forsvarsrekken, og vi henger ikke i hop på midtbanen. Rissa får mye rom, og Hitra jentene forærer gang på gang ballen til Rissa, som kommer til farlige brudd i mot, forteller trener Roger Sørensen.

Rissa reduserte til 3-2 etter 70 min og derfra og inn bølget kampen frem og tilbake .

- Hard kjemping resulterte at Hitra stod i mot presset og vant kampen 3-2. I kveld vant vi på en ikke helt topp dag. Jeg er glad for 3 poeng, samtidig berømmer jeg laget for en flott innstilling og at vi avsluttet seriespillet med 9 kamper på rad uten tap. Vi var ikke langt ifra 1 plass , men allikevel har laget gjennomført en topp sesong og all honnør til jentene, sier trener Roger Sørensen.

Lina Selvåg scoret 2 mål og Linn Mari Lyngvær ett mål.