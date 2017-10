Frøya berger plassen

Sport

FRØYA FK - ORKANGER: 2-3

Det har vært en tung høst for Frøya FK, og dagens sesongavslutning i Frøya storhall ble heller ikke noen lystig affære.

Etter å ha spilt mange kamper med et junior-basert lag, hadde man foran denne kampen hanket inn en del av de spillerne som av ulike grunner hadde falt fra i løpet av sesongen. Dette for å kunne spille på deres erfaring i det som ble beskrevet som en nedrykkskamp.

Men det lite som stemte for frøyaspillerne som var på banen i dag. De startet opp med et brukbart trøkk, og etter 13 minutter scoret Jan Kelnar for Frøya etter en corner. Men laget viste seg etterhvert veldig sårbart. Spillet ble preget av feilvalg og misforståelser, og selv om innsatsen var der, ble det noe taltlåt over spillet. Etter halvtimen utlignet Orkanger, og rett før halv tid tok de ledelsen på en kontring.

Frøya klarte å etablere ett trykk også i starten av andreomgangen, men det gode samspillet manglet. Jan Kelnar var likevel iherdig på topp, og kriget seg til flere halvsjanser før han endelig fikk hull på byllen med fem minutter igjen før full tid. Men det første Orkanger gjorde etter avspark var å storme i angrep, og sette det som ble vinnermålet.

Det var i realiteten klart også før kampen at ingen av lagene ville rykke ned. Og da IL Tempo tapte sin kamp mot Malvik, var det helt klart at Frøyas tap ikke gjorde dem til noe 6. divisjonslag fra neste sesong.

Det mest positive i dagens kamp var å se veteran Lars Christian Larsen tilbake på banen. Larsen har vært langtidssyk, og ikke spilt fotball på ett år. Han fikk de siste tyve minuttene, og gjorde seg ikke bort.