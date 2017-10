Nervepirrende slutt da 19-åringene sikret mesterskapstittelen foran 100 tilskuere

Sport

Fotball 2.divisjon Gutter 19

Hitra FK- Nidelv: 3-3

Ikke hver kveld at det samler seg rundt 100 tilskuere for å se fotballkamp i øyregionen. Og i hvert fall ikke i aldersbestemte kamper. Men mandag kveld trakk Gutter19-laget til Hitra FK såpass mye folk i Hitra idrettspark. Og det sto da også en god del heder og ære på spill. Hitra måtte ha minst ett poeng mot Nidelv for å sikre seg seriemesterskapet i G19s 2.divisjonsserie.

Etter en solid førsteomgang var nervene til hjemmepublikummet rolig. Men utover mot slutt utviklet kampbildet seg til et nervedrama.

Slik beskriver klubben selv kamputviklinga på sin Facebook-side:

"Hjemmelaget spiller en kanongod førsteomgang, der det meste fungerer. HFK med en fortjent 2-0-ledelse til pause, men 2-0 er alltid en skummel ledelse og når Nidelv reduserer til 2-1 tidlig i andre omgang får de "blod på tann". HFK blir stresset, men spiller seg til mange gode sjanser som kunne ha punktert kampen både 1,2 og 3 ganger. Etter å ha gått opp i ledelsen 3-1 10 min før slutt, virker det som om det hele er avgjort, men Nidelv gir seg ikke og reduserer til 3-2 og utligner til 3-3 flere minutter på overtid. Heldigvis holdt det med ett poeng og seriemesterskapet sikret"