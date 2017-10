MOT-joggens egen "hare" kan gi ekstra mye penger til tv-aksjonen

Sport

Torsdag formiddag jogges MOT-joggen på nytt ved Guri Kunna videregående skole skolested Hitra. MOT-jogg har blitt arrangert ved skolene tidligere år også, og pengene som kommer fra den frivillige startskontingenten går til inntekt for tv-aksjonen.

MOT-lederne utfordrer elevene til å ta i litt ekstra; det kan gi ekstra penger i innsamlingsbøssa. Lærerne Olav Athammer og Kjersti Rønningen har planer om å utfordre elevene ved at for hver elev som slår dem i MOT-joggen, så putter de ekstra penger i potten til TV-aksjonen.

I tillegg fyller den lokale MOT-gjengen på med "hare" importert fra Trondheim.

- MOT-leder Rune Olsen kommer fra Trondheim. Han skal være «hare» og motivator ved oppstart, og selvfølgelig delta på løpet. Han ønsker også å utfordre elevene, ved at for hver elev som kommer før ham over målstreken, så spytter han i litt ekstra i pengepotten, forteller lærerne.

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, og har en målsetning om å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.