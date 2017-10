Jentelaget har fortsatt mulighet til å nå den nasjonale serien etter thriller-avslutning

Sport

Samarbeidslaget Frøya/Hitra tok to nye poeng i Jenter 16 Toppserien i dag. Jentene har dermed fortsatt muligheten til å bli ett av de ått lagene fra Midt-Norge som kommer til den landsomfattende Bring-serien.

- Før helgas runde var det som ventet sju lag som så ut til å rykke fra de andre. Bak dem er det Steinkjer og Stranda som kjemper med Frøya/Hitra om den siste plassen. Derfor var dagens kamp mot Stranda ekstra viktig for jentene, forteller lagleder Øystein Claussen.

Det startet bra i kampen, som ble spilt i Klæbuhallen. Frøya/Hitra var tre mål foran i starten, men så stokket det seg for jentene, forteller treneren. På det meste ledet Stranda med fire mål, men Frøya/Hitra knappet innpå og gikk til pause bare to mål bak.

- Andre omgang ble en thriller med våre jenter hele tiden to og tre mål bak. De viste en imponerende vilje og tre minutter før slutt utlignet de til 22-22. Frøya/Hitra snudde kampen og satte inn 24-23 under ett minutt før sluttsignalet gikk. Det siste minuttene viste jentene hva som bor i dem. De jobbet knallhardt i forsvar og holdt unna til en viktig seier, forteller Claussen.

I dagens første kamp i Toppserien, mot Klæbu, ble det derimot stortap for Frøya/Hitra.

- Bylaget ble som ventet noen hakk for gode for våre jenter, men de fikk med seg de to poengene som var viktige, sier treneren.

Neste runde går allerede neste helg. Da møter de Vestnes/Varfjell og Steinkjer i Molde