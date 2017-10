Vektløfter-medaljer i regionmesterskapet

Sport

Hitra vektløfterklubb deltar lørdag i regionmesterskap i Nordenfjeldske Vektløfterregion. Hitra-klubben stiller med ti løftere i et mesterskap som har bedre deltakelse enn på lenge, ifølge Hitra vektløfterklubb. I alt er det rundt 70 løftere samlet i Trondheim.

Hitra vektløfterklubb melder at når to av Hitras løftere har gjort unna sine øvelser, så er det blitt to medeljer.

- Gabriel Carvajal fikk sølvmedalje i 85 kg klassen med 106 kg i rykk og 127 i støt, 4 kg økning i pers. Kevin Lund, som er tilbake etter et skadeavbrudd, fikk sølvmedalje i 94 kg klassen. Han gjorde 110 kg i rykk og 140 kg i støt, noe som ikke er så langt unna personlige rekorder, forteller klubben.

Mesterskapets arrangør er Trondheim Atletklubb