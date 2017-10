Sport

Håndball damer 4.divisjon

Flå/Lundamo/Støren - Frøya: 25-18

Melhus/Gimse2 - Frøya: 20-28

Det var dobbel kampdag for damelaget til Frøya IL søndag. I første kamp for dagen møtte de Flå/Lundamo/Støren i Horghallen. Det viste seg å være et godt lag med masse tempo og veldig godt forsvar. Damene fra Frøya spilte periodevis godt forsvar, men fremover sleit de med å komme til gode målsjanser, rapporterer lagleder Vibeke Inderø.

Frøyværingene spilte en forholdsvis god kamp og gikk til pause tre mål bak. Andre omgang viser seg å være tung og jentene sliter i oppoverbakke for å ta igjen hjemmelaget, som drar i fra og til slutt stikker av med seieren 25-18.

I andre kamp for dagen var damene fra Frøya sultne på to poeng da de løp ut på banen i Melhushallen. Motstander var Melhus/Gimse2.

- Det er en annen energi over dem og vi tar føringen fra start. Dette viser seg å være lønnsomt, for damene leder 1-6 etter fem minutter! Laget står med et godt og kompakt forsvar kampen gjennom, har bra trykk på mål og høyt tempo, forteller Inderø.

Det er en periode på ca 10 minutter der marginene ikke var på Frøyas side og målene uteble, men de førte kampen og hadde god kontroll i 2×30 min og vant fortjent 20-28.

- Vi er godt fornøyd med to poeng i dag, sier lagleder Vibeke Inderø etter kampene.