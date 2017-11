Dobbelkamp mot tabelltoppen

Sport

Håndball damer 5. divisjon, Hitrahallen

NTNUI5-Hitra: 20-26

Hitra-NTNUI5: 21-30

NTNUI5 lå før helgas dobbeltoppgjør mot Hitra øverst på tabellen. Trondheimslaget viste seg ikke fra sin beste side i den første kampen mot Hitra i Hitrahallen lørdag. Det gjorde derimot hitradamene.

- Vi spilte en god kamp. Vi hadde et godt forsvar og nesten alle jentene scoret i denne kampen, forteller trener Ann Kristin Kjerringvåg Willmann.

Forsvaret var på plass, angrepene var gode og keeper Ingrid Therese Hestnes var til tider som en mur i målet. Hitra vant kampen 26-20.

Lå hele tiden hakket bak

I kamp nummer to mot NTNUI5 var det et helt annet hitralag som spilte. Willmann mener det ble gjort for mange personlige feil og at spillet generelt var dårligere. NTNUI5 hadde derimot fått blod på tann og ville virkelig vise hva de var gode for.

- Jeg tror vi fløyt litt på det vi gjorde i den første kampen og la oss litt bakpå, sier trener Tone Sætherbø.

Damene bommet på flere 100 % sjanser, og NTNUI5 stoppet de fleste av Hitras rush som de hadde fått inn mange baller på i den første kampen. Hitra lå hele tiden hakket bak NTNUI5, men hadde bedre perioder rundt midten av begge omgangene. Kampen endte med seier til NTNUI5 og resultatet 30-21.

I den første kampen fikk Hitra forsterkninger av veteranspillerne Linda Glørstad og Tone Larsen, mens Kjersti Rønningen trådde til i kamp nummer to.

Etter disse kampene ligger NTNUI5 fortsatt på førsteplass på tabellen. Hitra har tredjeplassen.