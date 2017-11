Fortsatt håp om Bring-spill, selv om det meste gikk imot i helga

Sport

Frøya/Hitra Jenter 16, håndball, toppserien

Steinkjer - Frøya/Hitra: 20-16

Byåsen - Frøya/Hitra: 22-16

Frøya/Hitra spilte søndag to runder i Toppserien. Første kamp gikk mot Steinkjer, og her startet Frøya/Hitra sterkt, forteller lagleder Øystein Claussen.

- Jentene gjorde en sterk omgang, men de brente utallige 100% sjanser sånn at Steinkjer bare lå to mål bak til pause. I andre omgang var det ingenting som stemte for Frøya/Hitra. Nordtrønderne ville mest og vant fortjent med 20-16, forteller han.

I den andre kampen var det serietoer Byåsen som var motstander. På forhånd trodde nok de fleste at bylaget skulle kjøre over våre jenter, men Frøya/Hitra ga Byåsen kamp.

- Et stykke ut i andre omgang var avstanden bare på to mål, men Byåsen dro i fra på slutten og vant 22-16, forteller Claussen.

Frøya/Hitra innehar fortsatt 8.plassen som gir Bringserie-deltakelse. Men tapet mot Steinkjer, samt at ett par andre resultater denne helga gikk i Frøya/Hitra disfavør, gjør at jentene må ha minst fire poeng på den siste helga i Stjørdalshallen.