Hadde føringen hele veien - vant stort

Sport

Lørdag ettermiddag spilte Frøyas damehåndballag bortekamp mot Orkanger i Orklahallen.

- Det endte som forventet og vi hadde føringen hele veien, forteller lagleder Vibeke Inderø.

Frøya hadde egentlig ingen store utfordringer under kampen til tross for en tynn spillerstall med bare to innbyttere. Inderø forteller at tempoet aldri var særlig høyt i kampen da Orkanger i utgangspunktet er et ganske tregt lag.

- Vi fikk brukt linjespillerne våre mye mer enn vi har gjort tidligere, sier Inderø.

Linjespillerne Tuva Fredagsvik Bremnes og Maiken Inderø Reppe scoret til sammen 13 av de 33 målene som ble sluttresultatet. Frøya vant kampen 33-23.