Full pott for 18-åringene

Sport

Toppserien håndball, Jenter 18

Frøya - Spjelkavik: 20-15

Frøya - Utleira: 20-15

Frøya sikret seg full pott med sine to seire i Toppserien hjemme i Frøyahallen i helga. Velfortjente poeng også, mener lagleder Øystein Claussen.

Claussen det knalltøffe og offensive forsvaret bidro sterkt til seirene, som begge ble 20-15 mot henholdsvis Spjelkavik og Utleira.

- I lørdagens kamp mot Spjelkavik leverte jentene en meget god første omgang. Frøya avgjorde kampen på de første 25 minuttene anført av en Ingrid Hestnes i praktform mellom stengene. Ingrid fortsatte det gode spillet også etter pause og selv om det ble litt rot fremover på bane var jentene aldri truet, forteller han.

I søndagens kamp mot Utleira ble det jevnere. Frøya startet best, men bylaget tok over initiativet og ledet til det var få minutter igjen av omgangen. To sene scoringer av Mia Berge gjorde at lagene gikk til pause med 10-10. I starten av andre omgang var satt Frøyas gode forsvar perfekt. Thea Arntsen og Helena Bekken fikk kontret inn flere mål og bakerst sto Frida Riiber en meget god omgang.

- Frøya gjennomførte to meget gode kamper. Spesielt forsvarsspillet fungerte godt. Fortsatt mangler det litt i det etablerte angrepet, men det er stor fremgang fra fjorårssesongen. Thea Arntsen er den eneste sisteårs-spilleren på dette laget, som også består av flere 15- og 16-åringer, sier Claussen.

Med disse to seirene har Frøya fjerdeplassen på tabellen med 8 poeng, bak Molde (16p), Byåsen (14p) og Charlottenlund (9p).