Stiller sykkellag med "Team Vildestyrke"

Sport

Vilde Wedø Jektvik var ei livsglad og aktiv idrettsjente. I 2013 deltok Vilde og hennes sykkelglade far Kolbjørn på rittet Tour de Frøya. Nå er det bestemt at man stiller et sykkellag under Tour de Frøya i mai 2018, forteller Vildes foreldre Ellen og Kolbjørn, og hennes søstre Andrea og Mari.

Familien forteller at i "Team Vildestyrke" er absolutt alle velkommen til å bli med enten man er nybegynner eller proff. Mestring og treningsglede er målet.

- For å være en del av Team Vildestyrke må man kjøpe sykkeljakke og sykkelbukse/shorts med Team Vildestyrke-logoen på, før rittet. Alt overskudd går uavkortet til Vildes minnekonto.

Spinner hver uke

En gang i uka har Team Vildestyrke felles spinningtime.

- Timen er sponset av Maxtrim og Marine Harvest. Instruktørene stiller på dugnad og det er gratis for alle Team Vildestyrkes medlemmer å delta. Timene bookes via Facebooksiden Vildes minnekonto, og arrangementet Team Vildestyrke, forteller Andrea.

- Vi har 19 sykler tilgjengelig og timene fylles raskt opp. Artige timer og god stemning gjør at vi har blitt en sammenspleiset gjeng.

Det er godt å kunne gjøre dette sammen med flere, påpeker de fire.

- Man oppnår to ting ved å bli med på Team Vildestyrke. God folkehelse gjennom trening i lag og penger inn til et godt formål.

Familien påpeker at man ikke må delta på spinningtimene for å kunne sykle med Team Vildestyrke til sommeren. Mange som ikke bor på Frøya ønsker også å sykle med Team Vildestyrke. Mari og Andrea forteller at det er veldig rørende at så mange allerede har meldt seg på.

- Det er godt å kjenne på samholdet. Å se at så mange engasjerer seg og vil støtte saken som betydde så mye for Vilde.

LES OGSÅ: Vildes Minnekonto har så langt realisert 44 unge kreftrammedes hverdagsgleder. Dette har de søkt om



Savnet forsterkes

20. november vil alltid være en spesiell dag.

- Det er viktig for oss å være sammen på Vildes fødselsdag. Denne dagen tenner vi masse lys og pynter på gravstedet. Vi spiser Vildes favorittmat tapas, baker peppernøtter og drikker rødbrus slik vi har pleid å gjøre fra hun var liten, forteller de.

I tillegg blir det spinning i år siden bursdagen er på en mandag, legger Kolbjørn til og sier at de håper spinningen kan bli noe som vi kan bygge videre på.

- Kanskje stiller vi både på Birken og på Hitrarittet.

Vildes bursdag, adventstida og jula som snart nærmer seg er en ekstra tung tid for familien Wedø Jektvik.

- Savnet blir forsterket, men med Team Vildestyrke og minnekontoen har vi noe å konsentrere oss om. Et felles fokus som driver oss framover og er svært meningsfylt.