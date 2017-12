Fikk inspirasjon av de beste

Sport

Sist helg reiste fire representanter for Frøya og Hitra Taekwon-Do klubb til Sortland for å delta på en internasjonal taekwon-Do-samling. Dette var den første internasjonale samlingen her i landet siden 1992.

- En slik begivenhet måtte vi bare få med oss, sier Jens Christian Reberg i vår lokale taekwon-do-klubb. Foruten hans selv var Frøya og Hitra Taekwon-Do klubb representert ved Hans Kristian Strandli Vie, Daniese Sæther og Idar Strømme.

I tillegg var om lag 150 representanter fra både Norge, Sverige, Finland og Grønland til stede.

Viktige personer

Sentrale personer på samlinga i Nordland var generalsekretær i Norges Taekwon-Do Forbund, Geir Olav Hågensli, formann i mesterskapskomiteen til det internasjonale Taekwon-Do-forbundet, grandmaster Kim Ung Chol samt master Bjarne Helme. Sistnevnte er Norges høyeste graderte master. Han har den nest høyeste graden det er mulig og få, rett bak graden til grandmaster Chol.

Veldig nyttig og lærerikt

Senior grandmaster Chol ledet et internasjonalt teknisk seminar og internasjonalt instruktørkurs på Sortland.

- Veldig nyttig og lærerikt, oppsummerer Jens Christian Reberg.

Han mener det er viktig å komme seg ut.

- Skal vi utvikle oss videre, må vi ut for å lære samt få inspirasjon. Å få innspill fra de høyeste rangerte som under samlingen på Sortland, gir oss mye. Dette er folk som kan idretten. Det ble virkelig en matnyttig helg hvor vi har fått inspirasjon, nye impulser og ny kunnskap, medgir Reberg.

Inspirasjon

For Daniese Sæther var Sort-landssamlingen en fin mulighet til å møte landslagsledelsen.

- Hun har å fått ytterligere inspirasjon til å satse fram mot EM i april. Innen den tid håper vi også Daniese får anledning til å delta i en internasjonal cup som et ledd i oppkjøringen foran EM, forteller Jens Christian Reberg i Frøya og Hitra Taekwon-Do klubb