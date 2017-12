Klare for den nasjonale serien etter dobbeltseier i helga

Sport

Frøya/Hitra - Molde HK Elite: 21-12

Frøya/Hitra - Tiller: 34-21



I helga spilte Frøya/Hitra den siste runden i første del av toppserien for Jenter 16. Etter helga går de åtte beste lagene til den landsomfattende Bringserien og de danner også resten av toppserien. Våre jenter trengte fire poeng for å komme seg dit og med to veldig vanskelige motstandere på søndag var det en nervøs gjeng som møtte til kamp mot Molde Elite på lørdag.

- Jentene kom godt i gang i forsvar, men hadde problemer med å omsette gode sjanser til mål i den første omgangen. Guro Schei gjorde en fantastisk forsvarskamp i den bakerste rollen i Frøya/Hitras offensive forsvar, og Frida Antonsen temmet Moldes beste angrepsvåpen, forteller lagleder Øystein Claussen.

Etter å ha ledet med 5-4 til pause storspilte Frøya/Hitra etter hvilen.

- Forsvaret var like godt som i første omgang og framover feide de over Molde. Til slutt vant jentene 21-12, forteller laglederen.

Da gjensto bare kampen mot bunnlaget Tiller før jentene kunne slippe jubelen løs. Og selv om trondheimslaget hang på en liten stund var Frøya/Hitra totalt overlegne og vant hele 34-21.

- Helena og Vendela satte ti spillemål hver i denne kampen, mange av dem kom i kontra. Fortsatt er det mye å jobbe med, men de kommer nå til mange flere sjanser utover i banen enn tidligere. Blant annet ble det åtte mål på kantspillerne mot Tiller der Frida Tøften scoret fire mål, forteller Claussen.

Før jul blir det klart hvilke elleve motstandere Frøya/Hitra møter på nyåret. Dette er andre året på rad at samarbeidet mellom Frøya og Hitra ender med Bringdeltagelse.