Setter lys på skøytebanen i kveld

Sport

Skøyteentusiast Roger Athammer i Hitra IL har sjekket isen på Eidsvatnet ved Fillan og han bekrefter nå at isen er sjekket trygg for ulike sportslige aktiviteter. (Samtidig er det verdt å minne om at man selv må sjekke forholdene på isen hvorenn man ferdes.)

- Isen på Eidsvatnet er ok igjen og vi satser på lys på isen fra klokka 18 i kveld (tirsdag). Ta med vedskiver og grillpølse, oppfordrer Athammer. Tar vi ikke helt feil, blir det mulighet til både vanlig skøytegang og en ishockeymatch.

Idrettslaget har vært plaget med at aggregatet som driver lysanlegget er blitt stjålet en rekke ganger. Nå håper han at det får stå i fred.

- Vi har fått sponset nytt aggregat igjen, det fjerde og forhåpentlig siste, sier Athammer.

Slik blir nye Fillan fritidspark BMX-bane, gapahuk og hinderløype. Fillan fritidspark vil friste til aktivitet for alle aldersgrupper.

Isvettreglene

1. Ha respekt for isen

2. Ikke gå ut på isen uten svømmeferdigheter

3. Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr

4. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredd

5. Hold deg på sikker is

6. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årstidsendringer

7. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen

8. Hvis du går igjennom isen, ikke få panikk

9. Hvis andre går gjennom isen, hold avstand