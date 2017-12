- En stolt og ydmyk og rørt styreleder, må æ sei

Sport

Motorsportklubben på Frøya er tildelt 500.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen.

- Årets julegave. Stolt og ydmyk og rørt styreleder må æ sei, skriver Stig Tore Sørli i NMK på sin Facebook-side, der nyheten ble kjent tidligere i dag.

Dermed er klubben et økonomisk langt steg nærmere realisering sin mangeårige drøm om eget klubbhus på banen på Flatval. Klubben fikk for få dager siden også 20.000 kroner til en løfteplattform i det nye klubbhuset.

For en måneds tid siden skrev lokalavisa at politikerne i Frøya kommune har gitt de nødvendige dispensasjonene som gjør at NMK Frøya kan bygge klubbhus på flyplass-området. Tomta ligger delvis utenfor området i planen hvor det tillates bygging i reguleringsplanen, og det krevdes fradeling av tilleggstomt.

- Et klubbhus har lenge vært savnet, både som en sosial møteplass for ungdommen og ikke minst under våre større arrangement, fortalte styreleder Sørli i et intervju med lokalavisa tilbake i 2015. Per i dag har klubbens medlemmer tilholdssted i garasjen som er satt opp på en gammel hangarmur ved flyplassen.

Sørli fortalte videre at de har innhentet pris fra en lokal entreprenør i fra øyregionen som ønsker å hjelpe dem realisere planene.

- De har sagt seg villig til å bidra med 500 000,- i sponsing slik at vi kommer i mål.

Klubbhuset er tegnet på totalt ca 650 m2 over to etasjer. 1. etasje vil huse garderobeanlegg med dusjer og toalett, lager, verksted for gokart og biler og et større klasserom.

- NMK Frøya ønsker nemlig at klubbhuset skal være en mulig alternativ læringsarena for skoleelever, ungdom og blant annet voksne med spesielle behov, ifølge Sørli.