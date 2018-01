28 lokale idrettslag får penger fra Norsk Tipping

Sport

I 2017 var 337 millioner kroner av spillemidlene fra Norsk Tipping øremerket aktivitet i lokale idrettslag. Siste utbetaling fra NIF ble gjort nå i desember. På lista nedenfor kan du se hvem i Snillfjord, Hitra og Frøya som fikk hvor mye.

– Dette er spillemidler som ikke synes i offentligheten, men som kanskje er blant de viktigste for idrettslagene som mottar dem. Økonomien er en utfordring i mange klubber, og dette grunntilskuddet er viktig olje i maskineriet, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

Den årlige potten til Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en del av pengene som går til idrett. Det er Kulturdepartementet som fastsetter summen, mens ordningen administreres av Norsk Idrettsforbund sentralt og regionalt. Alle kommuner i landet får tildelt en sum basert på antall innbyggere mellom 6 og 19 år. I 2017 var denne summen cirka 376 kroner per barn eller ungdom. Tilskuddet er for medlemsbaserte lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge.

Fra august og fram til desember fordeler idrettsrådet i hver enkelt kommune summen ut til de lokale idrettslagene. Fordelingen gjøres etter retningslinjer fra Kulturdepartementet, og anbefalinger fra Idrettsforbundet. De lokale tildelingskriteriene fastsettes på de ulike idrettsrådenes årsmøter.

