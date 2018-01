Storhallen har nå alle godkjenninger på plass

Sport

Frøya kommune bekrefter nå at alle tillatelser ved Frøya storhall er i orden. I et brev fra byggesaksavdelinga får entreprenøren nå ferdigattesten.

- Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige arbeidet. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, skriver Frøya kommune.

Det endelige vedtaket ble først omtalt i froya.no. Tidlig i januar skrev lokalavisa Hitra-Frøya at storhallen ennå ikke var formelt ferdigstilt, mer enn ett år etter at den ble tatt i bruk. Hugaas entreprenør har fem ganger søkt om utsettelse, og det er hver gang gitt midlertidig brukstillatelse for storhallen. Grunnen har vært at Hugaas ikke har klart å skaffe til veie kontroll-erklæring fra en tredjepart i byggeprosessen. I desember søkte Hugaas for sjette gang om utsatt frist. Da valgte Frøya kommune å si nei og truet med tvangsmulkt om dette ikke kom på plass.

Truer utbygger av storhallen med tvangsmulkt Mer enn ett år etter at Frøya storhall ble tatt i bruk, er den ennå ikke formelt ferdigstilt.

Prosjektleder Geir Kleveland i Hugaas Entreprenør uttalte til lokalavisa tidligere i januar at "vi satser alt på å klare å levere all dokumentasjon til kommunen, for kontrollerklæring, innen fristen."