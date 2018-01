Satte inn spurten for seint

Sport

FRØYA EAGLES - ÅLESUND SHARKS: 57 - 64

1. divisjon - basket

Frøya Eagles, som kun består av litauere bosatt på Frøya, har gjort det brukbart så langt i sesongen. Selv om tabellen er litt misvisende på grunn av at noen lag har spilt dobbelt så mange kamper som andre, så ledet Frøya Eagles tabellen med Ålesund Sharks på nest siste plass foran dagens kamp. Og oppgjøret skulle vise at tabellen løy kraftig. For til tross for at de sunnmørske litauerne og latvierne i Ålesund Sharks kom med en tropp med bare seks spillere, så viste de seg å være de sterkeste.

Den første av de fire periodene var jevn, men i andre og tredje dro Ålesund kraftig fra. De fikk inn trepoenger etter trepoenger, og satte sine straffekast, mens Frøya knapt scoret på straffene, og veldig sjeldent fikk inn et kast fra distanse. Dette fram til fjerde periode. Da lå Frøya under med tolv poeng. Plutselig satt straffene, og i løpet av fem minutter satte de flere trepoengere enn tilsammen før i kampen. Men spurten kom for seint. Ålesund kunne reise heim med 64 - 57-sier.