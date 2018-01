En gang var hun større enn Sophie Elise og Fotballfrue. Nå takker FitnessNora for seg

Sport

Nora Fredagsvik (Sivertsen Mathisen) fra Frøya, velkjent som blogger under navnet FitnessNora, har bestemt seg for å legge ned bloggen sin.

- Dette innlegget sitter litt langt inne å skrive, fordi bloggen har gitt meg så utrolig mye. Jeg kjenner likevel at det er det riktige å gjøre akkurat nå, og jeg går alltid for den avgjørelsen som føles rett. Dette blir mest sannsynlig det siste innlegget jeg skriver, med mindre jeg plutselig skulle få motivasjonen tilbake, skriver Nora i innlegget postet sist søndag.

Frøyværingen har blogget jevnt siden oppstarten tilbake i 2011 og opparbeidet seg en stor følgeskare over hele landet med sine trenings- og kostholdstips. En periode var hun landets mest leste blogger, foran kjendisbloggere som Fotballfrue, Sophie Elise og Voe. Noras blogg var tidligere også å finne via lokalavisa Hitra-Frøyas nettsider, og hun har også frontet en nett-tv-serie om trening på adressa.no. Her lokalt ble hun også kjent som deltaker i NM i fitness, og hun har hjulpet videregående-elever med treningstips.

Noras blogg mest lest i landet Frøyværingen Nora Sivertsen Mathisen, mer kjent som Fitnessnora, hadde i går flere lesere enn blant annet toppbloggerne Fotballfrue, Sophie Elise og Voe.

Nå vil hun altså prioritere tida si annerledes.

- Bloggen har siden oppstart vært hobbyen min, og noe jeg har gledet meg til å sette meg ned med hver dag. Jeg liker å gjøre ting 100 prosent og ikke halvveis, og det føler jeg rett og slett at jeg ikke har tid til lenger. Jeg har lyst til å prioritere mer tid til meg selv og mer tid til familien min, i stedet for å bruke mer tid bak en skjerm. Jeg elsker å spre treningsglede, og det skal jeg selvfølgelig fortsette med! Jeg er jo så heldig å jobbe fulltid med trening på 3T, hvor jeg får gjøre det jeg liker aller best live. Jeg forsvinner likevel ikke helt fra sosiale media, på Instagram lever @fitnessnora i beste velgående, forteller hun.

Se Fitness-Noras rompetips i ny TV-serie - Det blir ikke bare "flaue" rompeøvelser Fitness-Nora røper hvordan det er å ta de ”pinlige” rompeøvelsene foran et kamera, i Adressas nye nett-TV-serie.

Hun takker følgerne sine:

- Tusen, tusen takk for følget. Dere som har lest bloggen, heiet på meg, ledd med meg, grått med meg og hengt med i gode og onde dager her inne helt siden 2011. Det er lenge det! Takk for reisen, takk for alle de herlige øyeblikkene og tusen takk for meg, skriver Nora i bloggposten sin.