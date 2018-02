Frøya/Hitra ble overkjørt av et av topplagene i Bringserien

Sport

Håndball, Bringserien, Jenter 16

Frøya/Hitra - Fjellhammer: 24-15

Frøya/Hitra har kvalifisert seg for den landsdekkende Bringserien og spilte lørdag formiddag mot Fjellhammer, som er et av topplagene i landet. Frøya/Hitra-jentene startet på hugget og Vendela Bekken satte inn to mål i løpet av det første halvannet minuttet. På det meste ledet de lokale jentene med tre mål før Fjellhammer satte inn støtet og tok ledelsen i midten av første omgang.

- Fjellhammer finner styrkene og svakhetene våre og er gode på alle plasser, mener trener Øystein Claussen.

Etter at Fjellhammer tok ledelsen hadde Frøya/Hitra-laget lite å stille opp med. Første omgang endte 12-7 i favør Fjellhammer.

Må spille tøffere

Andre omgang startet ikke særlig bra for Frøya/Hitra. Fjellhammer scoret seks mål før Helena Bekken fikk inn det første målet i andre omgang.

På et tidspunkt i andre omgang hadde Frøya/Hitra bare fire utespillere på banen da både Ellinor Eriksen-Støen og Frida Antonsen hadde overlappende to-minuttere. Kampen endte med en straffescoring av Helena Bekken før Frida Antonsen sendte den siste ballen i nettet bare 45 sekunder før kampslutt. Kampen endte med et nimålstap til Frøya/Hitra og sluttresultatet 24-15.

- Våre spillere er fysisk en god del mindre enn motlagets, derfor må vi spille tøffere og det greide vi ikke i denne kampen, sier Claussen.

Spillerne greide ikke å komme inn på seksmeteren og måtte derfor satse på langskudd som lett ble stoppet av de større spillerne.

Helena Bekken ble kåret til banens beste spiller på Frøya/Hitra-laget.

Neste kamp i Bringserien spiller Frøya/ Hitra lørdag ettermiddag mot Vestnes/ Varfjell. Kampstart er kl. 16 i Frøyahallen.