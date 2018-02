Fotballpresidenten og forbundet gir pris til HFK-lederen

Sport

Norges Fotballforbund Trøndelag har tildelt honorært lederstipend til leder i Hitra fotballklubb, Kjersti Rønningen. Utdelingen skjedde under kretstinget i Trondheim i helga, hvor også fotballpresident Terje Svendsen var tilstede.

Lederstipendet gis til personer "som har bidratt med stor innsats og stort engasjement i arbeidet med å utvikle lag og/eller spillere/klubb."

Hitra fotballklubb gratulerer sin leder på klubbens Facebook-side.

- Dette er en pris som henger svært høyt og som Kjersti fortjener fullt ut, skriver klubben. Rønningen har vært leder i HFK siden 2011.

- Kjersti er en positiv person som viser en utrolig arbeidsinnsats for Hitra FK, daglig er hun innom «sitt andre hjem» Hitra Idrettspark for å se kamper og treninger, vaske klubbhuset, stå i kiosken, møte med sponsorer, trene et lag selv, spille når damelaget mangler spillere, leder oppmannsforum, legge ut kampreferat på sosiale media og styremøter mm. En annen ting som beskriver Kjersti, er at hun er systematisk og flink til å få personer til å stille opp for klubben. Hun har skapt et unikt miljø rundt Hitra Idrettspark som er blitt en viktig møteplass for spillere, foreldre og alle som har ulike verv i klubben. Styret består nå av 50 prosent damer og det er opprett mange grupper som tar seg av oppgaver som vedlikehold, arrangement og anlegg, skriver Hitra fotballklubb.