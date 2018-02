Klar borteseier for håndballherrene

Sport

Håndball herrer 3.divisjon

Klæbu-Frøya: 25-31

Frøya tok lørdag hjem en klar seier borte mot Klæbu. Lagleder Roger oppsummerer kampen på denne måten:

- Vi møter et ungt og godt klæbulag som har et stort tempo. Vi spiller en bra 1.omgang med et tett og godt forsvar og vi setter ballen i mål, som gjør at Klæbu ikke får kjørt så mye kontra på oss. Bakerst har vi en keeper som tar alt og som gjør at vi leder 14 -11 til pause, forteller laglederen.

2.omgang har Frøya kontroll, selv om vertene tar innpå i starten.

Roger kårer Ketil Pettersen til banens beste spiller.

- Pettersen spilte strålende i mål, ellers så spilte Kristian Sjøli en god kamp både i angrep og forsvar.

Sjøli (8), Nøstan (7) og Erlandsen (6) er Frøyas mestscorende i denne kampen.

Søndag spiller Frøya borte mot Vikhammer 2.