En sjåfør er tatt inn til avhør hos politiet etter en utforkjøring på Fv. 714 på Hitra i kveld, 2. juledag. Bilen har kjørt i grøfta, og det er ifølge politiet ingen personskade. Men politiets operasjonsleder opplyser at sjåføren mistenkes for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som sier at "enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade (...)"