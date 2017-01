Etterlyser sjåfør etter sammenstøt mellom biler

Kristin Moslet forteller lokalavisa om et sammenstøt mellom to biler ved Gurvikdalen i dag tidlig (tirsdag). Hennes datter kjørte den ene, en rød bil. I motgående felt kom ifølge Moslet en grå, mindre bil og bilene hadde et sammenstøt som skadet speilet på den røde bilen.

- Sjåføren kjørte videre etter sammenstøtet. Det var ingen stor skade, men en smell som trykket inn speilet på min datters bil. Også den andre sjåføren må ha merket sammenstøtet og har sannsynlig også skader på sin bil, mener Moslet. Hun har snakket med lokalpolitiet om hendelsen, og etterlyser nå kontakt med den andre bilføreren.

- Min datter var på vei mot Hestvika, hun var på vei gjennom Gurvikdalen i retning Sistranda, den andre i retning Nordskaget. Det var veldig tidlig i dag, rundt klokka 05.55. I mot kommer en bil med fjernlysene på, og plutselig hører hun et smell. Hun mener bilen er mørk grå og antyder at bilen er en Golf, men kan ikke være helt sikker på bilmerket, sier Moslet.

Nå håper hun bileieren selv leser dette og tar kontakt, eller at andre kan ha opplysninger om uhellet.

- Vi har snakket med Frøya lensmannskontor og de som vet noe kan ta kontakt der, eller på min telefon 4805 2905, sier Moslet.