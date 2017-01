To vogntog kolliderte, sperret Lakseveien i Orkdal

To vogntog har kollidert i Skjenalddalen i Orkdal, melder politiets operasjonsleder. Kollisjonen har skjedd på E39 mellom Orkanger og på/avkjørselen til Fv. 714, altså den berører trafikken til/fra øyregionen.

- Det er ikke meldt om personskade, men sånt blir det trafikkproblemer av, sier operasjonsleder, som har sendt en politipatrulje til stedet.

Kollisjonen ble meldt ved 14:30-tida.

Statens vegvesen Vegtrafikksentralen melder klokka 14:50 at veien er midlertidig stengt, og at omkjøring for de som skal mellom Trondheim og Kristiansund er lagt via Fv. 463 (gamle E39).

- Tungtransport må legge på kjettinger på omkjøringsveien, råder Statens vegvesen

Oppdatert kl 15:05:

- Det er materielle skader og lekkasje av antifrostvæske og diesel. Tre felt er sperret, opplyser politiet.

Oppdatert kl. 15:55: Patruljer på stedet med trafikkdirigering.