En bilist klarte å komme seg uskadet ut av bilien etter en utforkjøring ved Balsnesbrua på Innhitra lørdag.

- Et kjøretøy på autovernet står i fare for å tippe over, meldte politiets operasjonsleder omlag klokka 13:45.

Føreren kom seg i følge politiet ut av bilen og er ikke skadet. Politiet rykket ut til hendelsen.