Vogntog kjørte ut på Fv. 714

Politiet melder at et vogntog har kjørt ut på Fv. 714, et stykke etter Sandstad mot Fillan.

- Det er ingen personskade, melder politiets operasjonsleder.

Sjåføren opplyser til politiet på stedet at han måtte legge seg ut da det kom møtende kjøretøy, og at vogntoget da havnet ut på veiskulderen.

- Veiskulderen er bløt for tiden, og det kan være vanskelig å ta seg inn på veien igjen, sier politibetjent Karl Tobias Dahlø.

Vogntoget ble trukket opp av grøften rundt klokken 13.15, og vogntoget kjørte avgårde ved egen hjelp. Trafikken går nå som normalt.

Les flere lokale trafikksaker, inkludert veimeldinger, på våre trafikksider: hitra-frøya.no/trafikk