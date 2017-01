Her suser han gjennom Frøyatunnelen til Norges verste passering i 2016

Lokalavisa Hitra-Frøya har tidligere omtalt trondhjemmeren i 20-årene, som i fjor suste forbi fotoboksen i Frøyatunnelen i hele 177 km/t. Nå når fotoboks-året 2016 er oppsummert, viser det seg at dette er den høyeste hastigheten registrert i noen norsk fotoboks i fjor.

- Det er jo helt uakseptabelt. De som kjører så fort tar jo en enorm risko. Ikke bare på egne vegnet, men de utsetter andre også for utrolig stor fare, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen til TV2, som tirsdag kveld viste lista over de 50 fotoboksene i Norge som tok flest fartssyndere i fjor.

- Bremsene gikk varme

Trondheims-mannen som kjørte i Frøyatunnelen, ble sist høst satt under tiltale i Sør-Trøndelag tingrett. Ikke bare på grunn av den vanvittige farten, men også fordi han først ga uriktige opplysninger til politiet. Han forsøkte i avhør først å legge skylda over på en annen sjåfør, men foto fra ATK-boksen viste hvem som satt bak rattet. I rettsmøtet 9. november erkjente mannen likevel at det var han som hadde kjørt bilen, og at han var ute etter å kjøre fort.

- Han fortalte dommerne at han holdt en hastighet mellom 120 og 130 km/t ved innløpet til tunnelen. Farten bare økte nedover mot bunnen, og den tiltalte forklarte at han ikke klarte å redusere hastigheten fordi bremsene på bilen ble varme og dermed mistet bremseeffekt. Hastigheten kom derfor opp i 177 kmt/t, heter det i referatet fra dommen.

Mannen ble dømt til fengsel i 50 dager for råkjøringa og for å har forklart seg uriktig.

Flest anmeldt i Hitratunnelen

Hitra-Frøya skrev siste helg at fotoboksene i Hitratunnelen innehar den dystre «førsteplassen» i Trøndelag over fartskontroller med høye hastigheter og mange førerkortbeslag. Hitratunnelen var også i 2016 den trønderske tunnelen der flest bilførere ble anmeldt. Høyeste hastighet fra Sunde ble målt til 146 km/t.

